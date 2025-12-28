Carbidschieten in Jipsingboertange

Foto: Altjo Wubbema
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde

JIPSINGBOERTANGE – Woensdag 31 december gaan ze weer los; voor de 30ste keer het traditionele carbidschieten in Jipsingboertange, tegenover de Boer en Burgerbar de Iembarg.

Van 12.30 uur t/m 17.30 uur bent u uitgenodigd om te komen kijken.

