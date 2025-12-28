Drietal leden Damclub Winschoten gaf acte de présence op Blitz-toernooi in Groningen

GRONINGEN, WINSCHOTEN – Zodra Kerst en de jaarwisseling nadert, ligt de clubavond bij veel damverenigingen stil en kunnen de damliefhebbers naar de één van de vele ééndaags toernooien. In Noord-Nederland is dat in Groningen (sneldammen), Middelstum (gongdammen), Dedemsvaart en Woudsend, (beide 1 uur bedenktijd) Bij het sneldammen (Blitz) zaterdag 27 december in Groningen was het speeltempo “Fischer 5 + 3”. Maandagavond in Middelstum gaat bij het gongdammen elke 10 seconden de “gong”. Daarna moet gezet worden. In Dedemsvaart is maandag 30 december het speeltempo 1 uur per speler/partij. Zaterdag 3 januari hanteert Woudsend hetzelfde speeltempo. Bij de Nationale Competitie is het speeltempo overigens “Fischer 80 + 1” en op de clubavond wordt veelal “Fischer 40 + 1” gehanteerd.
Blitz-toernooi Groningen gemiddeld 1100 ratingpunten
In het sportcomplex van Hanze & RUG in Groningen vond het traditioneel Noord Nederlands Kampioenschap (NNK) dammen plaats. Dit Blitz-toernooi was trouwens voor spelers uit de drie noordelijk provincies, namelijk Groningen, Friesland en Drenthe. Met een speeltempo van “Fischer 5 + 3” werkten de 50 deelnemers 10 ronden “Zwitsers systeem” af. Met een gemiddelde KNDB-rating van 1100 punten was dit een sterk bezet toernooi. Onder de deelnemers waren maar liefst 13 “meesterdammers”. Winnaar werd MI Matheo Boxum uit Emmeloord met 19 punten die zijn titel van vorige jaar prolongeerde, met goede tweede MI Jan van Dijk uit Gorredijk.
Vijf spelers regio Oost-Groningen present
Zaterdag 27 december gaven een vijftal spelers uit Oost-Groningen acte de présence op het sterk bezette Blitz toernooi in Groningen, namelijk MF Henk Kalk en Edward Kuiper uit Veendam, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Jan Starke uit Oude Pekela en
Geert Lubberink uit Winschoten. Edward en Jan kwamen tot 7 punten, Janick en Geert elk 8 punten en MF Henk Kalk kwam tenslotte tot een score van 9 punten.
Bron: Geert Lubberink