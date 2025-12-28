Fotoreportage van de kerststalletjesexpositie in Ter Apel

TER APEL – In de periode van 28 tot en met 30 december en 2 tot en met 4 januari a.s. wordt , dagelijks van 12.00 tot 16.00 uur, in de Willibrorduskerk te Ter Apel, Kapelweg 2, weer de traditionele expositie van unieke kerstgroepen geëxposeerd.
Ook het afgelopen jaar is het aantal kerststalletjes weer uitgegroeid. Alle nieuwe zullen worden geëxposeerd. Al met al zijn er deze dagen ongeveer driehonderd kerstgroepen te bewonderen uit alle delen van de wereld. Groot, klein, van hout, metaal, stof, keramiek, glas of zelfs gehaakt.
De toegang is gratis.
Foto’s: Johannes Velthuis