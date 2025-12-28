Fotoreportage van de kerststalletjesexpositie in Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 28 december 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

GRIJS EN KANS OP GLADHEID | VRIJ WISSELVALLIGE WEEK

Vandaag is het nevelig en vaak ook mistig, met kans op gladheid door bevriezing van natte stukken op de straat. Mogelijk breekt de zon vanmiddag nog even door maar dat zal zeker niet vaak zijn. De maximumtemperatuur komt uit rond +1, maar vanavond zal het opnieuw lichtjes gaan vriezen.

Vannacht is de minimumtemperatuur -2 en het is ook dan nevelig en bewolkt. In de na-nacht en morgenochtend is er dan weer kans op motregen. En bij temperaturen rond 0 graden kan dat weer gladheid geven, dus ook door ijzel. Later in de ochtend komt het boven nul en morgenmiddag wordt het +4 of +5. Dat is met een matige noordwestenwind, veel bewolking, en af en toe regen.

Dinsdag is er af en toe zon met later op de dag een paar buien en 4 graden; ‘s nachts ligt het nog rond het vriespunt. Woensdag is er ook geen nachtvorst meer en ‘s middags wordt het dan 6 of 7 graden met meer wind en af en toe een bui. De Nieuwsjaarsdag is erg wisselvallig met af en toe buien, mogelijk ook een winterse bui. Eind van de week is het ook wisselvallig met maxima rond 4 graden en af en toe zon, afgewisseld door een regen- of sneeuwbui.