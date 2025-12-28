Jacob en David winnaars 24 uursrace Zuidwending

ZUIDWENDING – Team 2 bestaande uit Jacob Nieboer/ David Feiken mogen zich vanaf zondagmiddag 16.00 uur de grote winnaars noemen van de 24 uursrace van Zuidwending. In een vol en gezellig dorpshuis De Wending mochten Jacob en David zich op klassement punten winnaars noemen en de bekers en de wisselbokaal in ontvangst nemen.
Team 4: Dani Klok/ Cas van Lang eindigde op een verdienstelijke 2e plaats. Team 1: Marko Bos/ Sebastién Burki eindigde op de 3e plaats, gevolgd door Team 3: Matthijs Bos/ Sem Hidding die met een 4e plek over de streep ging.
Zaterdagmiddag ging in dorpshuis De Wending om klokslag 16.00 uur is de 24-uursrace van Zuidwending van start. Deze 25e editie werd gereden met miniatuur auto’s, schaal 1:32 op een Carrera digitale racebaan van zo’n 33 meter. Deze traditie is in 1986 ontstaan en werd nu na 11 jaar weer nieuw leven ingeblazen. De race diende als afsluiter van het jubileumjaar van het 50-jarig bestaan van Dorpshuis De Wending.
Er waren vier deelnemende teams bestaande uit twee coureurs:
– Team 1: Marko Bos/ Sebastién Burki
– Team 2: Jacob Nieboer/ David Feiken
– Team 3: Matthijs Bos/ Sem Hidding
– Team 4: Dani Klok/ Cas van Lang
De racebaan bood alle mogelijkheden om de race spannend te maken voor het publiek en vroeg veel van de rijders. Het was niet enkel rondjes rijden, maar er waren ook inhaalacties nodig om je voorligger in te halen.
De coureurs reden 12 manches van 2 uur, waarbij punten worden verdeeld. Het team dat na 24 uur de meeste punten had mocht mag zich Winnaar van de 24uursrace van Zuidwending 2025 noemen!
