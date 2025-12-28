DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Maandag 22 december is tussen 16.25 en 18.15 uur in de parkeergarage van VIA PLAZA aan de Mündung in Meppen een Nederlandse grijze VW Polo aangereden. De dader is onbekend. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05931/9490.
Sögel
Tussen vrijdag 21.00 en zaterdag 09.00 uur is een auto tegen een coniferenhaag in een voortuin van een woning aan de Rilkekamp in Sögel gereden. In de haag zit een metalen hekwerk van ongeveer een halve meter hoogte. De dader is er vandoor gegaan. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05952/93450.
Papenburg
Bij een ongeval op de kruising Emdener Straße / Burenweg in Papenburg is gistermorgen rond elf uur een 88 jarige bestuurder van een VW Golf ernstig gewond geraakt. Zijn wagen botste door onbekende oorzaak frontaal tegen een boom. Het slachtoffer is uit de auto bevrijd en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Zijn auto kan als verloren worden beschouwd.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland