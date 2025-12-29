Dé Nederlandse blockbuster Amsterdamned II te zien in vanBeresteyn

VEENDAM – Op maandag 5 januari 2026 vertoont Filmhuis vanBeresteyn het langverwachte vervolg op een van de meest iconische Nederlandse films ooit: Amsterdamned II. Regisseur Dick Maas keert terug naar de Amsterdamse grachten voor een nieuwe, explosieve thriller vol actie, spanning en spektakel.
Bijna veertig jaar na het origineel wordt Amsterdam opnieuw opgeschrikt door een reeks gruwelijke moorden. Wanneer de jonge rechercheur Tara Lee (Holly Mae Brood) dieper in de zaak duikt, ontdekt zij verontrustende verbanden met een duister verleden. Samen met oud-inspecteur Eric Visser (Huub Stapel) begint een zenuwslopende jacht op een meedogenloze moordenaar die de stad opnieuw in angst dompelt. Terwijl het dodental stijgt, blijkt niemand veilig.
Amsterdamned II biedt alles wat het publiek van Dick Maas mag verwachten: spectaculaire achtervolgingen, explosies, stunts en een onheilspellende sfeer in het hart van Amsterdam. Met een sterke cast, waaronder Holly Mae Brood, Tatum Dagelet, Bas Keijzer, Dunya Khayame en Pierre Bokma, is deze film een must-see voor liefhebbers van Nederlandse cinema en spannende thrillers.
Datum: Maandag 5 januari 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn