Frisse Start 2026: Durf jij de sprong te wagen?

BOURTANGE – Start het nieuwe jaar met een ijzige uitdaging en doe op 1 januari 2026 mee aan de derde editie van de nieuwjaarsduik bij Camping ’t Plathuis! Een frisse duik, een frisse start – wie wil dat nou niet?
Meld je nu aan en laat zien dat jij de kou aankan!
Nieuwjaarsduik 2026 – PBTB https://share.google/tU6YbrqctOJ60il1o
Geen zin om zelf het water in te gaan? Kom dan langs om je dorpsgenoten aan te moedigen, een gelukkig nieuwjaar te wensen, of stiekem te grinniken wanneer ze de kou trotseren. Geniet ondertussen van een lekkere warme soep of een dampend drankje om lekker warm te blijven.
Bron: Plaatselijk Belang & Toerisme Bourtange