HarbourClub in Winschoten sluit definitief na jaren als muziekpodium

WINSCHOTEN – Met een eindfeest is zondagavond de HarbourClub aan de Havenkade in Winschoten definitief gesloten. De horecagelegenheid was jarenlang een vaste locatie voor livemuziek en concerten en trok bezoekers uit de regio en daarbuiten.
De club werd gerund door Leo Janson en Wilbert van der Splinter. Zij kwamen zonder horeca-ervaring naar Winschoten, maar bouwden in de loop der jaren een uitgebreid netwerk op. “We kwamen niet uit het vak en kenden hier niemand,” zegt Janson. “Maar uiteindelijk hebben we samen iets moois neergezet.”
Volgens de eigenaren was het besluit om te stoppen al eerder genomen. Het werk bleek zwaarder dan vooraf gedacht. “Het horecavak is keihard werken,” aldus Van der Splinter. “We hadden het misschien wat geromantiseerd. Op een gegeven moment is het gewoon klaar en lonkt het pensioen.”
Tijdens het eindfeest kwamen veel bezoekers afscheid nemen. Dat maakte indruk op de eigenaren. “Dat mensen juist in deze periode de moeite nemen om te komen, raakt je,” zegt Janson.
Het pand heeft inmiddels een nieuwe eigenaar. Wat de nieuwe invulling wordt, is nog niet bekendgemaakt.
Malou Vos