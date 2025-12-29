Hoogwerker Veendam verleent opnieuw assistentie in Gieten

GIETEN – Vannacht zijn diverse brandweercorpsen uitgerukt voor een brand in Gieten.
Om tien over twee vannacht werd brand gemeld bij een pizzeria aan de Stationsstraat in Gieten. Brandweer Gieten en Annen gingen ter plaatse. Al snel werd opgeschaald naar middelbrand en werden ook brandweer Gasselternijveen en Borger en de hoogwerker van brandweer Veendam die kant op gestuurd.
De brand woedde bij de toegangsdeur van de pizzeria meldt brandweer Gieten. Hoewel het vuur snel onder controle was, heeft het pand behoorlijke schade opgelopen.
In de nacht van 26 op 27 december was naast de pizzeria brand bij IJssalon Toscana. In de ijssalon woedde een binnenbrand; de schade was enorm. In de naastliggende winkels en de woningen er boven was ook een behoorlijke rookontwikkeling, waardoor deze geventileerd moesten worden. Ook de naastgelegen pizzeria liep toen rookschade op. Ook bij deze brand bood brandweer Veendam assistentie.
De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.