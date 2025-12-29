IJsvereniging De Punt Drieborg gedupeerd door inbraak

DRIEBORG – Tijdens de kerstdagen is bij de kantine van ijsvereniging De Punt in Drieborg ingebroken.
De inbraak werd op Tweede Kerstdag ontdekt. De deuren waren opengebroken en de dieven waren er met heel veel spullen, waaronder de pelletkachel, gereedschap, materiaal, pellets, de inhoud van de voorraadkast en een magnetron, vandoor gegaan.
De ijsvereniging besloot de geplande jaarlijkse feestelijkheden op oudejaarsdag af te gelasten. Maar door een crowdfunding actie, georganiseerd door Gerda Feikens, kan alles “gewoon” doorgaan. Het streefbedrag van 1.100 euro was al snel binnen. Inmiddels staat de teller op bijna 4.000 euro en heeft een bedrijf een pelletkachel beschikbaar gesteld. Ook kreeg de vereniging veel hulp aangeboden.
Van half twee tot vijf uur op 31 december is iedereen welkom bij het carbidschieten. De kantine is open en er is een verloting.