Jeugd en ouderen bakken samen kniepertjes in De Clockstede

NIEUWE PEKELA – Maandagmiddag vond van 14.00 tot 16.00 uur in woonzorgcentrum De Clockstede in Nieuwe Pekela een gezellige en verbindende activiteit plaats. Jeugd uit Nieuwe Pekela bakte samen met de bewoners traditionele kniepertjes. De activiteit werd georganiseerd door De Badde.
Met tien jeugdigen en maar liefst vier kilo deeg werd er stevig doorgebakken. De jeugdigen hadden de beschikking over een aantal bakijzers en er werd in groepjes van twee gebakken. Al snel verspreidde de geur van versgebakken kniepertjes zich door De Clockstede. Af en toe ging er een kniepertje mis, maar dat hoorde erbij.
De kniepertjes smaakten heerlijk. Nog voordat de foto’s werden genomen, had ook de fotograaf al even geproefd. De bewoners genoten zichtbaar van de aanwezigheid van de jeugd en van de kniepertjes, die werden geserveerd bij een kop koffie of thee. Daarnaast werden de versgebakken kniepertjes ook naar de kamers gebracht en uitgedeeld aan bewoners die daar behoefte aan hadden.
De gezamenlijke bakmiddag liet zien hoe waardevol het contact tussen jong en oud is. Voor zowel de jeugd als de bewoners van De Clockstede werd het een geslaagde middag.
Freddy Stötefalk