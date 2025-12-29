DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Bij een ongeval op de B70 is vanmorgen bij Tinnen om 7.45 uur een persoon gewond geraakt. Een 54 jarige bestuurder van een Opel Insignia wou linksaf de B70 in de richting van Meppen oprijden. Daarbij zag hij de Skoda Octavia van een 38 jarige vrouw, die in de richting van Lathen reed, over het hoofd. Bij de daaropvolgende aanrijding raakte de vrouw gewond. Beide auto’s moesten worden afgesleept. De totale schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.
Gisteravond is de brandweer om 23.10 uur uitgerukt voor een autobrand aan de Steinmeerstraße in Haren. De bestuurder was in de richting van Haren/Emmeln onderweg, toen hij tijdens het rijden een sterke rookontwikkeling in zijn BMW3 bemerkte. De 20 jarige bestuurder en zijn drie passagiers van 20, 21 en 22 jaar konden het voertuig ongedeerd verlaten. De brand werd door de brandweer van Haren geblust. De auto kan als verloren worden beschouwd.
Bunde
Om 4.50 uur werd zaterdag bij een controle op de parkeerplaats Bunderneuland een 36 jarige inzittende van een internationale bus aangehouden. De Roemeen stond op de opsporingslijst vanwege vier diefstallen. Hij was veroordeeld voor in totaal twee en halfjaar gevangenisstraf, waarvan hij nog zo’n zeven en halve maand moet uitzitten. Hij is naar een gevangenis gebracht.
Papenburg
Tussen 27 december 14.30 en 28 december 16.00 uur is aan de Friederikenstraße bij een levensmiddelenzaak ingebroken. De daders verschaften zich toegang tot de winkel en gingen er met een onbekend bedrag aan contant geld vandoor. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 04961-9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland