Man dreigt met wapen in Amac winkel Emmen

EMMEN – Vanmiddag heeft een man in een Amac winkel aan het Mondriaanplein, waar onder meer nieuwe en gebruikte Apple-producten, zoals telefoons en laptops worden verkocht, met een wapen gedreigd.
Rond 15.20 uur werd politie Emmen door een omstander gealarmeerd voor een verdachte situatie bij een telefoonwinkel aan het Mondriaanplein in Emmen. Daar was een gewapende man de zaak binnengelopen.
Of de man van plan was de winkel te overvallen of iemand gegijzeld hield is niet bekend. De politie zette de omgeving ruim af met linten en adviseerde winkeliers in de omgeving de deuren op slot te doen en de lichten te dimmen. Personeel en klanten moesten achterin de winkels schuilen.
Agenten van een speciale eenheid hebben de man overmeesterd en vervolgens afgevoerd. Er is niemand gewond geraakt.