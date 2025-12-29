Man dreigt met wapen in Amac winkel Emmen

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 29 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BEWOLKT EN WAT REGEN | NA NIEUWJAAR KOUDER

De temperatuur is vannacht opgelopen naar 2 tot 4 graden en de mist is verdwenen, maar het blijft vandaag de meeste tijd bewolkt en verspreid gaat er ook wat regen of motregen vallen. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is 5 graden en er komt dan een matige noordwestenwind te staan.

Later vanavond en vannacht daalt het naar 0 of -1 en dan is het meestens droog, maar door een paar opklaringen kan het vannacht en morgenochtend plaatselijk verraderlijk glad worden door opvriezing van natte weggedeelten.

Morgenmiddag wordt het ongeveer 4 graden en dan wisselen opklaringen, wolkenvelden en een enkele regenbui elkaar af. Woensdag is er meer kans op enige regen, maar dat is vooral voor de ochtend en de middag bedoeld en wat minder voor oudjaarsavond en nieuwjaarsnacht. Matige tot vrij krachtige westenwind op oudjaarsavond en temperaturen rond 5 graden, in de nieuwjaarnacht is het 1 tot 3 graden.

Vanaf Nieuwjaarsdag gaat de kans op winterse buien omhoog en in het weekend is er ook weer nachtvorst te verwachten.