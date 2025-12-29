Nieuwjaarsconcert dat bruist als champagne: traditioneel en vol sparkles!

HOOGEZAND – Voor de derde keer zet het VKSO, orkest van de Veenkoloniën, o.l.v. dirigent Lubertus Leutscher, een traditie voort in het Kielzog Theater in Hoogezand die jou meeneemt naar een veelbelovend 2026.
Een muzikale toost op 2026, een mix vol hoogtepunten van klassiekers, opera, musical en de grootste hits van het witte doek!
Geniet van een heerlijke cocktail van Offenbach, Gershwin, Williams met een royale scheut Strauss. Een muzikale toast op een nieuw jaar!
Dat smaakt naar meer… Een ‘surprisesolist’ serveert een onverwachte verrassing dat een extra sparkle toevoegt aan dit feestelijk Nieuwjaarsconcert.
4 januari 2026
Aanvang: 15.00 uur
Theater Kielzog Hoogezand
Bron: Helma Leutscher