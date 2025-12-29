Noord-Nederlands Gemengd Koor geeft o.l.v. Harold Kooij een Nieuwjaarsconcert

STADSKANAAL- Het Noord-Nederlands Gemengd Koor zal zaterdag 10 januari het nieuwe jaar inluiden met een nieuwjaarsconcert. Het koor staat onder leiding van dirigent Harold Kooij. Met medewerking van pianist Hendrik van Veen en organist Ronald IJmker.
Het Noord-Nederlands Gemengd Koor met ca. 75 koorleden geeft ieder jaar in meerdere kerken concerten. De geoefende zangers komen uit heel Noord Nederland; van Dokkum tot Stadskanaal. Het koor is als project begonnen en inmiddels geeft het jaarlijks meerdere concerten in het noorden des lands. Nu op herhaling in de Lichtbron Stadskanaal vanwege het succes van vorig jaar. Een mooi middagconcert; goed voor anderhalf uur puur zanggenot, instrumentale intermezzo’s en samenzang waarbij het publiek oren tekort komt.
Het Noord-Nederlands Gemengd Koor zingt een geestelijk repertoire van o.a. Philip W.J. Stopfort, Lennard Moree, Bert Noteboom, W.A. Mozart, maar ook moderne werken van Marco den Toom en eigen arrangementen van Harold Kooij. Uiteenlopend repertoire zoals; een prachtig ingetogen Kyrie uit een mis, een requiem, een psalmbewerking, een swingende gospel en een Iers Zegenlied.
Dit alles wordt professioneel en smakelijk begeleid op orgel en piano door de klavierreuzen Ronald IJmker en Hendrik van Veen. Mis het niet !
Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar en tegen een gereduceerde prijs te bestellen via mail naar: nngkoor@gmail.com
De aanvang van het concert is 15:00 uur.
Locatie: “De Lichtbron” Amerikalaan 2, Stadskanaal.
Bron: Antonia Meijer