Politie deelt filmpje over spookrijder op de A7

A7, WINSCHOTEN, GRONINGEN – Zaterdagochtend 20 december ontving de meldkamer rond 07.30 uur meerdere verontrustende telefoontjes. In mistige omstandigheden reed een bestelbus op de A7 tegen de rijrichting in, tussen Winschoten en Groningen.
Een vrachtwagenchauffeur, rijdend aan de juiste kant van de vangrail, bleef naast het voertuig rijden en waarschuwde het tegemoetkomend verkeer met zwaailichten en lichtsignalen. De politie was onderweg, terwijl ondertussen drie automobilisten een frontale aanrijding met de spookrijder op het laatste moment wisten te voorkomen.
Ondanks de relatief lage snelheid van het busje was de situatie levensgevaarlijk. Een vierde automobilist ontsnapte ternauwernood en raakte bij een ultieme uitwijkmanoeuvre de spiegel van het busje. Ruim twintig minuten na de eerste melding wisten agenten met de videoauto de spookrijder tot stoppen te dwingen, waarna de hachelijke situatie tot een einde kwam.
Het rijbewijs van de bestuurder werd ingevorderd en er werd proces-verbaal opgemaakt ter zake van artikel 5a van de Wegenverkeerswet 1995.
Uit onderzoek bleek dat er mogelijk sprake was van desoriëntatie en een medische factor. Van alcohol- of drugsgebruik was geen sprake.