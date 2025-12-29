Recordjaar voor Friese Rijders; bijna 1 miljoen aan donaties ingezameld

HAULE – De Friese Rijders zijn dankbaar voor de steun van tienduizenden mensen door heel Nederland in 2025. Ze ontvingen donaties in geld en goederen, de wintercampagnefolder werd verspreid in dorpen en steden en er waren initiatieven zoals het breien van warme winterkleding zoals mutsen en sjaals. Dankzij deze gezamenlijke inzet konden de Friese Rijders ook dit jaar omvangrijke humanitaire hulp bieden.



Recordopbrengst in 2025

Aan het einde van 2025 stevenen de Friese Rijders af op een recordbedrag aan donaties. Het streefdoel van 1 miljoen euro is binnen bereik. Op maandag 22 december stond de teller op € 966.126. Nog nooit eerder ontving de stichting in één jaar zo’n hoog bedrag aan steun.



Bekendmaking eindbedrag op dinsdag 30 december

Op dinsdag 30 december tussen 10.00 en 11.00 uur wordt het definitieve eindbedrag van 2025 bekendgemaakt. Vrijwilligers komen dan samen in de inpakfabriek van de Friese Rijders in Haulerwijk om met koffie en gebak de jaarresultaten te vieren.



Andere cijfers om trots op te zijn

In 2025 werden door de Friese Rijders tienduizenden gevulde bananendozen met humanitaire hulp geleverd en meer dan 450 generatoren verspreid. Deze hulp bereikte tienduizenden mensen in nood. Het werk van de Friese Rijders wordt steeds breder gewaardeerd in heel Nederland. Dit blijkt onder andere uit de enorme betrokkenheid op sociale media: berichten op Facebook zijn 80.000 geliket, gedeeld of op gereageerd. De berichten zijn in totaal 3.9 miljoen keer gezien. Het aantal volgers steeg in 2025 van 2.634 naar 4.213. Ook de website is populair: 42.000 mensen hebben een kijkje genomen op www.frieserijders.nl.



Uitnodiging nieuwjaarsontvangst Koninklijk Paleis

De toenemende waardering voor het werk van de Friese Rijders blijkt ook uit een uitnodiging voor de nieuwjaarsontvangst van de Koning en Koningin op maandag 12 januari 2026 in het Koninklijk Paleis in Amsterdam. De stichting ervaart deze uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken als een grote eer en draagt deze erkenning op aan alle vrijwilligers en donateurs van 2025.



Vierde oorlogswinter op rij: nood blijft onverminderd hoog

Ondanks het recordjaar 2025 blijft de nood onverminderd groot. Deze winter wordt naar verwachting de zwaarste sinds het uitbreken van de oorlog. De Friese Rijders blijven zich daarom met volle overtuiging inzetten om extra hulp te bieden. De humanitaire goederen (voedsel, medische hulpmiddelen en hygiëneproducten) bieden mensen in de frontlinie hoop en een beetje perspectief. De herkenbare bananendozen vormen een efficiënt en compleet hulppakket. Inmiddels is vrachtwagen 42 van 2025 gelost met hulp voor duizenden mensen in nood. Het jaarlijkse doel van de Friese Rijders is om circa 250.000 mensen te helpen met directe hulp.



Over Stichting Friese Rijders

Stichting Friese Rijders is een non-profit vrijwilligersorganisatie die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne actief is in humanitaire hulpverlening. Met meer dan 275 uitgevoerde transporten en bijna 550 geëvacueerde vluchtelingen naar Nederland staat de stichting bekend om haar directe en praktische aanpak. Via het zogenoemde bananendoos-concept worden tienduizenden dozen met essentiële hulpgoederen efficiënt verspreid in samenwerking met lokale partners.

Meer informatie: www.frieserijders.nl

Bron en foto’s: De Friese Rijders