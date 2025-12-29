Start voorbereiding bouw nieuw gemeentehuis en verbouw HEMA

OLDAMBT – De bezoeker aan het centrum van Winschoten heeft ze wellicht al gezien; de gele borden bij de entree via het Schönfeldplein. Vanaf maandag 5 januari 2026 is langer parkeren met de auto hier niet langer mogelijk. Specifiek: de ruimte tussen de HEMA en het huidige gemeentehuis. Reden; start van de voorbereidingen van de bouw van het nieuwe gemeentehuis en de verbouw van de HEMA.
Met ingang van de genoemde datum komen parkeerplaatsen op deze locatie definitief te vervallen. De verbouw van de HEMA zal naar verwachting een jaar in beslag nemen. De oplevering van de nieuwbouw van het gemeentehuis zal volgens planning september 2027 plaatsvinden. Aansluitend volgt de herinrichting van de directe omgeving. Daarmee keert een beperkt aantal parkeerplaatsen terug.
Tramwerkplaats/ Lucas-locatie
Via gele borden wordt de bezoeker op alternatieve parkeerplaatsen gewezen. Specifiek zijn dit de Tramwerkplaats en de Lucas-locatie (het voormalige ziekenhuis). Totaal betreft dit meer dan tweehonderd (gratis) plaatsen. Vanaf 5 januari is het parkeerterrein bij de Lucas-locatie weer geheel toegankelijk.
Op de website van de gemeente Oldambt is op de pagina Parkeren een totaal overzicht van parkeerplaatsen binnen en rond het centrum van Winschoten te vinden.
Bouwverkeer
Omwonenden zijn over de start van de werkzaamheden geïnformeerd. Met de werkzaamheden zal het bouwverkeer toenemen. Parkeren van leveranciers en bouw-medewerkers zal zoveel mogelijk binnen de afzetting plaatsvinden.
Bron: Gemeente Oldambt