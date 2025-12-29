Tony’s Pop Uur – een muzikale reis door pop- en rockgeschiedenis

STUDIO RTV WESTERWOLDE – In Tony’s Pop Uur, een informatief wekelijkse muziekprogramma op de dinsdag van 18.00 uur tot 20.00 uur, hoor je vooral pop- en rockmuziek uit de vervlogen tijden, met als hofleverancier muziek uit de zeventiger en tachtiger jaren.
Morgen de laatste uitzending van het jaar. De playlist laat een mooie mix horen van pop- en rockklassiekers, aangevuld met tijdloze Nederlandse en internationale hits. Overeenkomsten zijn de sterke melodieën, herkenbare refreinen en liedjes die vaak een verhaal vertellen over liefde, vrijheid en het leven zelf. Artiesten als Di-rect, Racoon, Danny Vera en Son Mieux laten zien hoe de Nederlandse popmuziek zich heeft ontwikkeld, terwijl grootheden als The Rolling Stones, Dire Straits, Simple Minds en Bruce Springsteen de internationale basis vormen.
Opvallend is het contrast tussen ingetogen nummers zoals Zombie, Angie en Sound of Silence en energieke songs als Alive and Kicking, Down Down en Dynamite. Leuke bruggetjes zijn er volop: van Ierland met The Cranberries en The Irish Rovers, naar Nederland met De Dijk en Golden Earring. Ook liedjes met een maatschappelijk tintje, zoals 15 Miljoen Mensen en Born in the USA, krijgen een plek naast pure feelgoodmuziek als Rose Garden en Sultans of Swing. Samen vormen deze twee uur een warm, nostalgisch maar ook verrassend actueel muziekprogramma.
Tony’s Pop Uur is elke dinsdagavond te horen van 18.00 tot 20.00 uur op RTV Westerwolde. Let op: vanaf 8 januari 2026 verhuist Tony’s Pop Uur definitief naar de donderdagavond, van 18.00 uur tot 20.00 uur!
Presentatie: Tony Klaassens