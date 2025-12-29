Verkeersregelaars dinsdag en woensdag ook actief in Bad Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – Verkeersgroep Oldambt kreeg vandaag vanuit de gemeente een telefoontje of ze met spoed in Bad Nieuweschans konden gaan staan vanwege het vele verkeer dat door het dorp rijdt. Zodoende hebben ze vandaag de hele middag het verkeer omgeleid en zullen ze dit morgen en woensdag ook gaan doen.
Het advies aan de vele mensen die naar Bunde willen is dan ook om de A7 te blijven volgen tot afslag Bunde. Morgen en woensdag zijn de wijken in Bad Nieuweschans afgesloten voor mensen die hier niet wonen. De doorgaande route zal zijn: Weg naar de Bron/Havenstraat/Hoofdstraat/Europaweg.
Bron: Gwen Stichting Verkeersgroep Oldambt