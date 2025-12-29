Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt. Presentatie: Linda Koops.
Wat kunt u vandaag verwachten:
Om 10.45 uur spreekt Linda met Benny Potse over de traditie van het bakken van kniepertjes en spekdikken in Sellingen en zijn er om 09.15 uur en 11.15 uur reportages van Malou over het afscheid van de Harbour Jazzclub in Winschoten. Verder bespreekt Linda om 09.45 uur de vuurwerkvrije zones in Oldambt en om 11.45 uur de inhoud van de eindejaarsuitzending van woensdag.
Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.
Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.