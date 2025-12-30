Indrukwekkende film Nuremberg te zien in Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op dinsdag 6 januari 2026 vertoont Filmhuis vanBeresteyn de indringende historische thriller Nuremberg. Deze aangrijpende film werpt een unieke blik op de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en de psychologische strijd achter de schermen van het beroemde Neurenbergproces.
In 1945, kort na de val van het Derde Rijk, worden de belangrijkste nazi-kopstukken gearresteerd. De Amerikaanse psychiater Douglas Kelley (Rami Malek) krijgt de zware opdracht om vast te stellen of zij geestelijk toerekeningsvatbaar zijn om terecht te staan. Eén van zijn meest uitdagende patiënten is Hermann Göring (Russell Crowe): charmant, manipulatief en levensgevaarlijk. Wat volgt is een intens en dodelijk kat-en-muisspel tussen twee mannen, terwijl de wereld wacht op gerechtigheid.
De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal dat eerder verscheen in boekvorm als De Nazi en de Psychiater van Jack El-Hai. Regisseur James Vanderbilt brengt dit moreel beladen drama met grote precisie en spanning naar het witte doek.
Datum: Dinsdag 6 januari 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn