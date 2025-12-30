Indrukwekkende film Nuremberg te zien in Filmhuis vanBeresteyn

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 30 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

REDELIJKE DAG | NIEUWJAAR KOUDER

Het wordt vandaag een heel redelijke dag want regelmatig zijn er een paar opklaringen en de meeste tijd is het droog, pas later in de middag en vanavond neemt de kans op een bui wat toe. Er staat een zwakke tot matige wind uit noord tot noordwest (kracht 2 tot 3), de maximumtemperatuur is 4 á 5 graden.

Vannacht waait de wind uit noordwest tot west en daardoor is er meer bewolking met af en toe regen of motregen. Minimumtemperatuur vannacht 1 á 2 graden boven nul. Morgen valt er vooral ‘s ochtends soms regen maar morgenavond is het meest droog. Iets meer wind morgen: windkracht 3 tot 4 en morgenavond soms windkracht 5. Maximum morgenmiddag rond 6 graden en ook in de Nieuwjaarsnacht is het boven nul. Wel zal dan de wind gaan toenemen en overdag wordt het donderdag 5 graden bij veel bewolking, windkracht 4 tot 6 en enkele buien met kans op windstoten.

Ook vrijdag is er vrij veel wind met enkele winterse buien, in het weekend is er wat zon en soms valt er dan een sneeuwbui. Maximum volgend weekend van 1 tot 3 graden, minimum van -1 tot -3.