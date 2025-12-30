DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Gisteren vond rond 01:40 uur op de kruising van de Emmelner Straße en de Reetfehnstraße in Haren een verkeersongeval plaats. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, is vervolgens doorgereden.

Volgens de eerste bevindingen reed een 18-jarige vrouw in een BMW 3 Serie over de Emmelner Straße, waar zij voorrang heeft, vanuit de richting van de Emsstraße naar de Reetfehnstraße. Tegelijkertijd naderde een nog onbekende bestuurder de kruising vanaf de zijweg Reetfehnstraße. Op deze kruising staat een voorrangsbord.

Toen de 18-jarige linksaf een parkeerterrein opreed, verleende de auto die vanaf de Reetfehnstraße kwam geen voorrang, wat resulteerde in een botsing tussen de twee voertuigen. De BMW botste vervolgens tegen een boom. De onbekende bestuurder die het ongeval veroorzaakte, reed door zonder te stoppen om gegevens uit te wisselen of de schade te regelen.

De BMW liep schade op aan de achterkant, waaronder krassen, deuken en schade aan het linker achterlicht. De auto was nog rijdbaar. Het vluchtende voertuig liep waarschijnlijk schade op aan de linker voorkant. Volgens het slachtoffer zou het een Volkswagen Golf kunnen zijn geweest, mogelijk een 7-serie, met een kentekenplaat uit Emsland.

Na de aanrijding sloeg het vluchtende voertuig eerst rechtsaf de Emmelner Straße in en kort daarna weer rechtsaf de Rakener Straße in.

Getuigen die het ongeval hebben gezien of informatie hebben over het vluchtende voertuig worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren op 05932 / 72100.

Papenburg

Op kerstavond, 24 december, vond tussen 14:15 en 18:15 uur een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats op het Hauptkanal rechts in Papenburg.

Een onbekende bestuurder heeft, vermoedelijk tijdens het parkeren of wegrijden uit een parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 85, een grijze Mercedes CLA beschadigd. De bestuurder is vervolgens gevlucht zonder het ongeval te melden of de verantwoordelijkheid te nemen voor de schade van circa € 2.000.

Getuigen die in de genoemde periode iets verdachts hebben gezien of die informatie over het ongeval kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg op 04961 / 9260.

Ons bericht van 28 december: Bij een ongeval op de kruising Emdener Straße / Burenweg in Papenburg is 27 december rond elf uur een 88 jarige bestuurder van een VW Golf ernstig gewond geraakt. Zijn wagen botste door onbekende oorzaak frontaal tegen een boom. Het slachtoffer werd uit de auto bevrijd en met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Zijn auto kan als verloren worden beschouwd.

Update: Vandaag is bekend geworden dat het slachtoffer aan zijn verwondingen is overleden.

Heede

Gisteren brak rond 17:05 uur brand uit op de camping aan de Emssstraße in Heede. Volgens de huidige informatie is een stacaravan door nog onbekende oorzaak in brand gevlogen en volledig uitgebrand. De stacaravan is onbewoonbaar. Door de vlammen en de intense hitte raakten ook een naastgelegen stacaravan en twee caravans die in de buurt geparkeerd stonden beschadigd. Een getuige zag de brand en waarschuwde direct de brandweer. Er bevond zich niemand in de stacaravan toen de brand uitbrak. De geschatte materiële schade bedraagt ​​circa € 50.000.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland