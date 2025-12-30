Mevrouw Arends-Perdok mocht 100 kaarsjes uitblazen

VEENDAM – Maandag bracht burgemeester Annelies Pleyte een feestelijk bezoek aan mevrouw Arends-Perdok, die op 24 december haar 100e verjaardag vierde. Mevrouw woont in zorgcentrum De Breehorn in Veendam.
Mevrouw Arends-Perdok is geboren in Midwolda en groeide op in een gezin met drie broers en één zus. In haar werkzame leven was zij actief als schooljuffrouw. Haar echtgenoot leerde zij kennen bij de korfbal in Haarlem, waar zij ook enige tijd heeft gewoond. Het huwelijk vond plaats in Winschoten.
Sinds 2004 woont mevrouw Arends-Perdok in Veendam.
Bron: Gemeente Veendam