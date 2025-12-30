Nieuwe en bekende namen op lijst Partij vóór het NoordenOldambt

OLDAMBT – Op de algemene ledenvergadering van de Partij vóór het Noorden in Oldambt is de
kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart 2026 vastgesteld.
Lijstaanvoerder en kandidaat wethouder Jurrie Nieboer was voor de zomervakantie al gekozen maar nu is de hele lijst bekend. Veel bekende namen maar ook een aantal nieuwe mensen staan op de Oldambtster lijst. Op de 2e plek staat huidig fractievoorzitter Janet de Wal. De huidige raadsleden Anneke Suurling en Mark Kalse staan op de 3e en 4e plek. Op plek 5 staat nieuweling Marten Schoenmaker uit Winschoten. Marten is werkzaam in het onderwijs en is al weer geruime tijd actief bij de partij. De Top 6 is compleet met huidig fractieondersteuner Marjon Oosterveld.
De 16 kandidaten op de lijst komen alle windstreken van Oldambt. Lijstduwer is wederom Leo de Raad uit Ganzedijk. De gehele lijst bestaat uit:
- Jurrie Nieboer Winschoten
- Janet de Wal Midwolda
- Anneke Suurling Scheemda
- Mark Kalse Winschoten
- Marten Schoenmaker Winschoten
- Marjon Oosterveld Nieuwolda
- Margriet Slijfer-Brouwer Winschoten
- John Walters Winschoten
- Harma van der Laan Winschoten
- Heddy Smit Winschoten
- Mieke de Raad Ganzedijk
- John Oosterveld Nieuwolda
- Gert van de Veen Winschoten
- Christof de Vries Scheemda
- Fenna Suur Winschoten
- Leo de Raad Ganzedijk
Lijsttrekker Jurrie Nieboer is trots op de mooie lijst. ‘ Het is een mooie mix van ervaren en nieuwe mensen uit Oldambt’, aldus Nieboer. De Partij vóór het Noorden in Oldambt komt in januari met haar verkiezingsprogramma. Net als bij voorgaande verkiezingen kijken we daarin ook terug op de afgelopen periode en op wat er is gerealiseerd’.
Bron: Partij voor het Noorden