PvdA Oldambt neemt samen met leden afscheid van ‘de roos’

OLDAMBT – Raads- en bestuursleden van de PvdA Oldambt brachten voor de allerlaatste keer rozen naar partijleden. De roos staat al 80 jaar symbool voor de PvdA maar zal in 2026 als beeldmerk verdwijnen. Samen met GroenLinks zal er een nieuwe naam en bijpassend logo voor de sociale en groene beweging worden gekozen.
Traditioneel reikte de PvdA ieder jaar op 1 mei een roos uit. Ook in de campagnes speelde de roos een belangrijke rol. Met het overhandigen van een laatste roos bedankt de partij hun leden voor jarenlange betrokkenheid en kameraadschap.
Ook de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, Gert Engelkens, deelde rozen uit. “Leden waren blij verrast ons aan de deur te zien staan met onze rode rozen. Dit wordt altijd enorm gewaardeerd en bovendien is het leuk om even een praatje te maken”, aldus Engelkens. “Er kwamen ook nu weer mooie verhalen los, over de bijdrage die de leden hebben aan hun partij, of anekdotes over gezamenlijke acties. Een partij is tenslotte ook een vereniging en mensen vinden het waardevol en prettig om samen te gaan voor hun idealen. Dat verdwijnt natuurlijk niet. Sterker nog, met GroenLinks krijgen we er medestanders bij”!
Op 10 januari luiden GroenLinks en de PvdA samen het jaar 2026 feestelijk in met een nieuwjaarsborrel. Bij die gelegenheid zal ook de campagne worden afgetrapt voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2026.
Groenlinks-PvdA wenst iedereen een fijne jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 2026!
Bron: Alida Michels