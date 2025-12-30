Stemmen op de Westerwolder van het Jaar nog mogelijk tot en met oudejaarsavond

SELLINGEN – Wie wordt de Westerwolder van het Jaar 2025? De verkiezing wordt voor de zesde keer georganiseerd door de redacteur van de Kanaalstreek Ter Apeler Courant en het Streekblad en de gemeente Westerwolde. U kunt nog tot oudejaarsavond uw stem uitbrengen!

Wie neemt over een paar weken het stokje over van Anneke Dusink uit Ter Apel?

De lezers van de Kanaalstreek Ter Apeler Courant en het Streekblad konden in de afgelopen weken kandidaten aanmelden voor de verkiezing Westerwolder van het Jaar. Vervolgens heeft de jury onder leiding van Harm Jan Pleiter vijf kandidaten geselecteerd voor de finale. Voor de eerste keer is een duo genomineerd.

De genomineerden zijn in alfabetische volgorde Edo Edens uit Blijham, Hendri Meendering uit Bourtange, Gerben Meijer/Ruben Meems uit Vlagtwedde, Geert Oost uit Sellingen en Wietze de Roo uit Sellingen.

Edo Edens (91) uit Blijham zit sinds 1964 bij de verkiezingen in het stembureau in Oudeschans. Ook is hij 50 jaar actief bij de concertcommissie van de garnizoenskerk in Oudeschans.

Hendri Meendering is is sinds 2017 manager van Vesting Bourtange.

Gerben Meijer/Ruben Meems uit Vlagtwedde hebben dit jaar in Veendam een man uit het water gehaald en daarmee zijn leven gered.

Geert Oost uit Sellingen is secretaris van de Stichting tot Ontwikkeling en Exploitatie Voormalig Kamp de Beetse.

Wietze (Westerwolder) de Roo uit Sellingen is de dörpsschraauwer van Westerwolde, voorzitter van Veteranen Comité Westerwolde en presentator van het programma Dieverdoatsie bij RTV Westerwolde.

Hoe nu verder?

De lezers van de Kanaalstreek Ter Apeler Courant en het Streekblad kunnen via de QR-code en via de website en de Facebookpagina van de Kanaalstreek en het Streekblad stemmen op hun favoriete kandidaat.

Stemmen kan tot en met woensdag 31 december 2025. Let op! Er kan slechts één keer op een kandidaat worden gestemd.

Onder de stemmers wordt een heerlijke attentie verloot die is aangeboden door Marjan ten Seldam van de chocoladewinkel Lekker Anderz Puur Genieten in Stadskanaal.

Ook de vakjury komt begin januari bij elkaar om te stemmen. De klassementen van de lezers en van de jury bepalen de eindstand van de verkiezing.

Als twee of meer kandidaten op de gedeelde eerste plaats eindigen, dan is de uitslag van de publieksjury doorslaggevend.

Notaris Frits Bergman van Dijkstra Jansen Bergman in Stadskanaal houdt een oogje in het zeil.

De uitslag wordt donderdag 8 januari door burgemeester Jaap Velema bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Westerwolde in de Weddermeerhoeve in Wedde.

De finalisten krijgen in ieder geval een certificaat ‘genomineerd’, een attentie van de chocoladewinkel Lekker Anderz Puur Genieten in Stadskanaal en een boeket bloemen.

De hoofdprijs is wederom aangeboden door Marije Wensink van Goudwicht uit Oudeschans.

Stemmen kan via:

https://qlic.it/1532993

https://qualifio.kanaalstreek.nl/quiz/1532993_915/Westerwolder-van-het-Jaar-2025.html

Bron: Paul Abrahams