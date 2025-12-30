Vereniging Plaatselijk Belang Veele organiseert op 3 januari de Midwinterhoornwandeling

VEELE – Zaterdagavond 3 januari wordt in Veele weer de traditionele Midwinterhoornwandeling georganiseerd.
Met inzet van veel enthousiaste vrijwilligers wordt in Veele op zaterdagavond 3 januari weer de Midwinterhoornwandeling gehouden. Dit wordt voor de zeventiende keer georganiseerd door Vereniging Plaatselijk Belang Veele, in samenwerking met de Giezelbaargbloazers.
De start is om 19.00 uur bij de boerderij van Joling “Broers Arve”, Veelerweg 19 te Veele. De parkeerplaats is aan de Oeleweg te Veele. (Inrijden in de Veelerweg, bij bakker Leta, en dan de borden volgen). Deelname is gratis.
De wandeling, van ongeveer 5 kilometer, gaat door de prachtige natuur rondom Veele. Onderweg worden de deelnemers getrakteerd op verhalen, hapjes en drankjes en het geluid van de Westerwoldse- en de Twentse midwinterhoorns door de Giezelbaargbloazers. De route gaat voor een groot deel over veldpaden (dus goede schoenen) en is niet geschikt voor rolstoelen. De paden worden verlicht door middel van vuurkorven en waxinelichtjes. Na de wandeling zijn er tegen contante betaling diverse drankjes en versnaperingen verkrijgbaar. (pinnen is niet mogelijk)
De Midwinterhoornwandeling is in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip in Veele en wijde omgeving. Ieder jaar doen er meer dan 1.000 wandelaars aan mee.