Dolfje Weerwolfje & Foeksia de Miniheks komen naar vanBeresteyn

VEENDAM – Vrijdagmiddag 9 januari 2026 is het magische theateravontuur voor de hele familie: Dolfje Weerwolfje & Foeksia de Miniheks te zien in theater vanBeresteyn. Deze hartverwarmende familiemusical is gebaseerd op de razend populaire boekenreeks van Paul van Loon, die al jarenlang door kinderen wordt verslonden.
De voorstelling zit boordevol leuke liedjes, mystieke wezens, grappige tovertrucs en magische liefdesdrankjes.
Wanneer Dolfje Weerwolfje op een nacht per ongeluk in het heksenbos belandt, komt hij op verboden terrein terecht. Want weerwolven en heksen gaan absoluut niet samen. Toch ontstaat er een bijzondere vriendschap wanneer hij het lieve en grappige miniheksje Foeksia ontmoet, die bij haar vader Kwark de Tovenaar woont. Maar als de gemene moerasheks ontdekt dat er een weerwolfje in het heksenbos rondloopt, wordt Dolfje gevangen genomen. Een eeuwenoude strijd tussen heksen en weerwolven laait op. Is de vriendschap tussen Dolfje en Foeksia sterk genoeg om deze te beëindigen?
Dolfje Weerwolfje & Foeksia de Miniheks is een spannende, ontroerende en humorvolle musical voor kinderen vanaf 5 jaar, vol herkenbare thema’s en magische momenten.
Datum: Vrijdag 9 januari 2026
Aanvang: 16.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn