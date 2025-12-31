Eerste schoten gelost bij carbidschieten in Boven Pekela

BOVEN PEKELA – In Boven Pekela is woensdag het traditionele carbidschieten van start gegaan. Om 10.00 uur werd het eerste schot gelost. Het evenement wordt georganiseerd door het Bovenpekelder Carbid Team, dat de afgelopen dagen bezig was met de voorbereidingen.
Op het terrein is een feesttent geplaatst en het gebied waar het carbidschieten plaatsvindt is afgezet. Daarmee wil de organisatie het verloop van de dag veilig en overzichtelijk houden. Bezoekers kunnen het carbidschieten volgen vanaf de aangewezen plekken.
Volgens Willem Lammerts van het Bovenpekelder Carbid Team is er veel werk verzet. “We zijn hier al dagen mee bezig geweest om alles goed en veilig klaar te zetten,” zegt hij.
Naast het carbidschieten is er een muzikaal programma, met optredens van verschillende artiesten en een dj. Het programma loopt door tot in de avond.
Carbidschieten is een traditie die in meerdere plaatsen in Oost- en Noord-Nederland rond de jaarwisseling wordt gehouden. Ook in Boven Pekela trekt het evenement jaarlijks veel bezoekers.