Eindejaar toespraak burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela

PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin kijkt met voldoening terug op 2025, een jaar dat werd gekenmerkt door betrokkenheid, samenwerking en een aantal bijzondere momenten binnen de gemeente. Van feestelijke bijeenkomsten en maatschappelijke initiatieven tot betekenisvolle ontmoetingen met inwoners, ondernemers en verenigingen: 2025 liet zien hoe actief en betrokken de gemeente is.
Het afgelopen jaar stond niet alleen in het teken van vieringen, maar ook van gezamenlijke inspanningen om de gemeente verder te ontwikkelen. Uitdagingen werden niet uit de weg gegaan, maar samen opgepakt, met oog voor de toekomst en respect voor wat de gemeente kenmerkt. De burgemeester spreekt zijn waardering uit voor de inzet van inwoners, vrijwilligers en partners die zich met hart en ziel hebben ingezet.
Met die positieve ervaringen kijkt burgemeester Kuin vooruit naar 2026. Een jaar waarin belangrijke plannen verder vorm krijgen. 2026 biedt volop kansen om de gemeente verder te versterken en klaar te maken voor de toekomst.
Freddy Stötefalk