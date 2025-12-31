Knallend uiteinde bij De Lokstreek in Jipsinghuizen: carbidschieten trekt opnieuw veel publiek

JIPSINGHUIZEN – Carbid vereniging De Lokstreek uit Jipsinghuizen heeft ook dit jaar weer haar jaarlijkse traditie voortgezet. Met veel enthousiasme zorgden de acht leden van de vereniging voor een knallend einde van 2025, geheel volgens jarenlange traditie.
Zoals gebruikelijk vond het evenement plaats op het weiland tussen huisnummer 5 en 7, waar ook dit jaar twee grote tenten stonden opgesteld. Bezoekers konden er genieten van muziek, hamburgers, braadworsten, erwtensoep en koffie. De sfeer werd omschreven als typisch lokaal: een soort reünie aan het einde van het jaar, waar dorpsgenoten en oud-inwoners elkaar ontmoeten. Daarbij waren ook weer veel bezoekers “van buitenaf”.
Langs de provinciale weg N976 bij Jipsinghuizen stond het kenmerkende bord “Carbid Knall’n”, dat voor spontaan aanwakkerend enthousiasme zorgde. “Iedereen is welkom,” luidt al jaren het motto van de vereniging.
Veilig en groots opgezet
De vereniging benadrukt dat elk jaar alles in het werk wordt gesteld om het schieten veilig én gezellig te laten verlopen. In totaal werden er dit jaar 11 melkbussen en 2 grote bussen in stelling gebracht, allemaal stevig verankerd aan een frame. De bussen werden voorzien van ballen, waarna gezuiverd carbidgas in de bussen werd gebracht. De ballen vlogen vervolgens richting een opvangkleed, zodat ze niet achter in het land terechtkwamen.
Het gas wordt gezuiverd met een zelfgebouwde zuiveringsinstallatie. Via een slang met snelkoppeling worden de bussen onder druk gevuld. Zodra de toeter klinkt, weet iedereen genoeg: de bussen worden op veilige afstand ontstoken en door het zuivere gas volgt een krachtige knal, tot groot vermaak van het publiek.
Liefde voor traditie
Op de vraag hoe lang De Lokstreek al bezig is met carbidschieten, moeten de leden glimlachen:
“We denken dat we rond ons vijftiende al bezig waren met klein vuurwerk en blikjes in de grond. Eerst met onze vriendenclub van school en uit de omgeving. Later zijn we uitgeweken naar dit weiland, zodat ook buurtbewoners en andere geïnteresseerden konden meekijken en meegenieten.” Dat lukt nog steeds, blijkt uit de reacties. Zo waren er bezoekers uit onder meer Groningen en Winschoten die het bord zagen en spontaan stopten: “We hadden niet gedacht dat het zó leuk was,” aldus hun enthousiaste reactie.
Met veel knallen, warme gezelligheid en een sterke traditie kijkt De Lokstreek terug op een geslaagde jaarafsluiting.
André Dümmer