DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Rhede

Vanmorgen is om 7.25 uur ter hoogte van huisnummer 8 aan de Im Timphauk in Rhede een vuilcontainer in brand geraakt. Het vuur sloeg over naar een heg. Hierbij kwam veel rook vrij. De brandweer had het vuur snel onder controle. Ook de woning liep schade op. Er is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Haren

Tussen maandag 11.30 en dinsdag 10.30 uur is bij een bloemenzaak aan de Maximilianstraße in Haren een poging tot inbraak gedaan. Hierbij raakte een raam beschadigd. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren op 05932 / 72100.

Sustrum

Bij een ongeval op de A31 ter hoogte van Sustrum is gistermiddag om 13.50 uur een persoon gewond geraakt. Een 48 jarige bestuurder van een Nissan Qashqai zag, toen hij van rijstrook wisselde, een achteropkomende Audi RS4 van een 34 jarige man over het hoofd. De Audi reed met hoge snelheid achterop de Nissan. Hierdoor werd de Nissan eerst tegen de middengeleider en vervolgens tegen de vangrail gelanceerd. De bestuurder van de Audi raakte gewond. Beide auto’s moesten worden afgesleept. De totale schade wordt op 40.000 euro geschat.

Heede

Rond vijf uur gistermiddag vond op de A31 ter hoogte van Heede een ongeval tussen meerdere voertuigen plaats. Volgens de eerste bevindingen reed een 58-jarige vrouw in een Jaguar in noordelijke richting op de inhaalstrook van de A31. Een 58-jarige man in een Porsche Cayenne reed achter een vrachtwagen op de hoofdrijbaan. Toen de bestuurster van de Jaguar naast de vrachtwagen kwam, verloor ze om nog onduidelijke redenen de controle over haar voertuig. De auto botste vervolgens tegen de middengeleider en daarna tegen de vangrail.

Brokstukken lagen verspreid over de rijbaan. Een achteropkomende auto reed over deze brokstukken en raakte eveneens beschadigd. De vrachtwagen die bij het ongeval betrokken was, vervolgde zijn weg en bleef niet op de plaats van het ongeval.

Er bestaan ​​tegenstrijdige berichten over de exacte volgorde van de gebeurtenissen die tot het ongeval hebben geleid. De totale schade is nog onbekend. Er zijn tot nu toe geen meldingen van gewonden.

Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of de betrokken vrachtwagen worden verzocht contact op te nemen met de verkeerspolitie via telefoonnummer 05908 / 9348115.

Bunde

Rond 6:25 uur ontving de politie een melding van een zwaar beschadigde auto op de Moorstraße. Volgens de huidige informatie heeft er een verkeersongeval plaatsgevonden, hoewel de exacte locatie onbekend is. Vermoedelijk is het voertuig voorafgaand aan het ongeval tegen meerdere onbekende obstakels gebotst. De vermoedelijke bestuurder, een 34-jarige man uit Bunde, vluchtte aanvankelijk van de plaats van het ongeval, maar werd in de buurt door agenten aangetroffen. Hij was ongedeerd, maar ontkende de bestuurder te zijn geweest. Tijdens het politieonderzoek werden aanwijzingen voor alcoholgebruik gevonden en werd een bloedmonster afgenomen. Ook het rijbewijs van de man werd in beslag genomen. Getuigen en eventuele slachtoffers worden verzocht contact op te nemen met de politie indien zij informatie hebben over het ongeval of de schade.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland