Nog wat foto’s van het carbidschieten in Onstwedde, Vlagtwedde, Wedde, Bellingwolde en Jipsingboertange

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Stadskanaal, Gemeente Westerwolde

ONSTWEDDE, VLAGTWEDDE, WEDDE, BELLINGWOLDE, JIPSINGBOERTANGE – Hieronder nog wat foto’s van het carbidschieten in de regio.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg en Altjo Wubbema (meer foto’s op zijn Facebookpagina)

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.