Oudejaarsblog: oud- en nieuw incidenten in de regio

REGIO – Evenals voorgaande jaren houden we weer een live blog van oud- en nieuw incidenten bij. Wij richten ons voornamelijk op de gemeenten Westerwolde, Pekela, Stadskanaal, Oldambt en Veendam. Bijzondere incidenten buiten deze regio zullen we ook vermelden. Heeft u foto’s die we vrij van rechten bij deze blog mogen plaatsen, stuur deze dan naar redactie@westerwoldeactueel.nl
De eerste meldingen van brandjes kwamen gisteravond al binnen. Zo waren er buitenbranden in: Delfzijl, op diverse locaties in de stad Groningen, aan de Havenstraat in Ter Apel (Dixie), Moddermanstraat Hoogezand, in de binnenhaven in Termunten, in een container aan de Engelstilstraat Winschoten in Nieuw-Weerdinge en in Emmen. In Roswinkel en Klazienaveen werden autobranden gemeld.
Hier de blog met meldingen vanaf 14.00 uur vanmiddag:
13.58 Afvalbrand J Lokkerstraat Nieuw-Weerdinge
13.59 Afvalbrand Menterwoldeweg Nieuwolda
14.02 Woningbrand Maarsdreef Stadskanaal – Was rollator tegen een hete oven, waardoor kunststof tas smolt. Er raakte niemand gewond. De brandweer heeft het appartement geventileerd. (foto’s: 112stadskanaal)
14.40 Afvalbrand Stationsstraat Ter Apel (melding later ingetrokken)
14.48 Melding schietincident Belgiëlaan Stadskanaal, mogelijk meerdere keren in de lucht geschoten met vuurwerkpistool, schutter en wapen niet aangetroffen.
15.32 Afvalbrand Koninginnelaan Stadskanaal
15.53 Brand bijgebouw Berkenlaan Nieuwe Pekela
17.05 Afvalbrand Witherenstraat Ter Apel
17.15 Afvalbrand Belgiëlaan/Groningerlaan Stadskanaal
18.53 Buitenbrand Vrijheidsstraat Oude Pekela, groot vreugdevuur met o.a. winkelkarretjes, gemeente ruimde rommel op
19.55 Buitenbrand Vrijheidsstraat Oude Pekela aanhanger opgebrand
20.28 Afvalbrand Hollandselaan Stadskanaal
20.43 Afvalbrand Witherenstraat Ter Apel
21.20 Caravanbrand eerste Kruisdiep WS Nieuw Weerdinge
21.30 Caravanbrand Kastanjelaan Bellingwolde betrof stacaravan. De brandweer heeft de caravan gecontroleerd laten uitbranden. Foto’s: Chris Kranenborg
21.36 Afvalbrand Kerkstraat Muntendam
21.50 Buitenbrand Vrijheidsstraat Oude Pekela
22.01 Afvalbrand Molenweg Winschoten
22.54 Afvalbrand Hoofdstraat Beerta