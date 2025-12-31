Oudejaarsblog: oud- en nieuw incidenten in de regio

REGIO – Evenals voorgaande jaren houden we weer een live blog van oud- en nieuw incidenten bij. Wij richten ons voornamelijk op de gemeenten Westerwolde, Pekela, Stadskanaal, Oldambt en Veendam. Bijzondere incidenten buiten deze regio zullen we ook vermelden. Heeft u foto’s die we vrij van rechten bij deze blog mogen plaatsen, stuur deze dan naar redactie@westerwoldeactueel.nl

De eerste meldingen van brandjes kwamen gisteravond al binnen. Zo waren er buitenbranden in: Delfzijl, op diverse locaties in de stad Groningen, aan de Havenstraat in Ter Apel (Dixie), Moddermanstraat Hoogezand, in de binnenhaven in Termunten, in een container aan de Engelstilstraat Winschoten in Nieuw-Weerdinge en in Emmen. In Roswinkel en Klazienaveen werden autobranden gemeld.

Hier de blog met meldingen vanaf 14.00 uur vanmiddag:

13.58 Afvalbrand J Lokkerstraat Nieuw-Weerdinge

13.59 Afvalbrand Menterwoldeweg Nieuwolda

14.02 Woningbrand Maarsdreef Stadskanaal – Was rollator tegen een hete oven, waardoor kunststof tas smolt. Er raakte niemand gewond. De brandweer heeft het appartement geventileerd. (foto’s: 112stadskanaal)

14.40 Afvalbrand Stationsstraat Ter Apel (melding later ingetrokken)

14.48 Melding schietincident Belgiëlaan Stadskanaal, mogelijk meerdere keren in de lucht geschoten met vuurwerkpistool, schutter en wapen niet aangetroffen.

15.32 Afvalbrand Koninginnelaan Stadskanaal

15.53 Brand bijgebouw Berkenlaan Nieuwe Pekela

17.05 Afvalbrand Witherenstraat Ter Apel

17.15 Afvalbrand Belgiëlaan/Groningerlaan Stadskanaal

18.53 Buitenbrand Vrijheidsstraat Oude Pekela, groot vreugdevuur met o.a. winkelkarretjes, gemeente ruimde rommel op

19.55 Buitenbrand Vrijheidsstraat Oude Pekela aanhanger opgebrand

20.28 Afvalbrand Hollandselaan Stadskanaal

20.43 Afvalbrand Witherenstraat Ter Apel

21.20 Caravanbrand eerste Kruisdiep WS Nieuw Weerdinge

21.30 Caravanbrand Kastanjelaan Bellingwolde betrof stacaravan. De brandweer heeft de caravan gecontroleerd laten uitbranden. Foto’s: Chris Kranenborg

21.36 Afvalbrand Kerkstraat Muntendam

21.50 Buitenbrand Vrijheidsstraat Oude Pekela

22.01 Afvalbrand Molenweg Winschoten

22.54 Afvalbrand Hoofdstraat Beerta

