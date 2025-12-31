PCC luidt het oude jaar knallend uit in Oude Pekela

OUDE PEKELA – In Oude Pekela heeft de Pekelder Carbid Club (PCC) vandaag op traditionele wijze het oude jaar uitgeluid met het jaarlijkse carbidschieten. Op de Industrieweg West verzamelden zich deelnemers en belangstellenden, waar het carbidschieten tegen half twaalf vanmorgen van start ging.
Burgemeester Jaap Kuin opende het carbidschieten door vanmorgen de eerste schoten te lossen, waarmee het startsein werd gegeven voor een dag vol harde knallen en gezelligheid.
Door de koude wind zochten veel bezoekers regelmatig beschutting in de opgezette partytenten. Juist daar was het extra gezellig, met een drankje in de hand en voor wie dat wilde een broodje hamburger.
Ook bezoekers kregen de gelegenheid om zelf een carbidbus af te laten gaan, wat zorgde voor extra betrokkenheid en enthousiasme. Toeschouwers volgden het schouwspel vanaf gepaste afstand, terwijl leden van de PCC en bezoekers elkaar afwisselden bij de bussen.
Met het carbidschieten van de PCC werd oudejaarsdag in Oude Pekela weer op vertrouwde wijze ingevuld: traditioneel, gezellig en met veel betrokkenheid van zowel deelnemers als publiek.
Freddy Stötefalk