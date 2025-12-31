PCC luidt het oude jaar knallend uit in Oude Pekela

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 31 december 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

DROGE JAARWISSELING | NA MORGEN WINTERS

Het zal vandaag allemaal wat minder zonnig zijn dan gisteren en vanuit het noorden komen er af en toe ook een paar regenbuien over. Vooral voor vanmiddag ziet het er nogal bewolkt uit, vanochtend zijn er soms nog mooie opklaringen. Maximumtemperatuur vanmiddag rond 5 graden en een matige west-noordwestenwind, windkracht 3 tot 4.

Vanavond is het vrijwel overal droog maar vannacht neemt de kans op enige regen weer toe. Het gaat langzaam wat harder waaien: rond middernacht is er windkracht 3 tot 5, vannacht windkracht 4 tot 6. Temperatuur vannacht rond +3 dus geen risico van gladheid op de weg of mist.

Morgen wordt het een gure Nieuwjaarsdag met veel bewolking, af en toe buiig weer met windstoten, en een middagtemperatuur rond 5 graden. Ná morgen wordt het wisselvalliger en kouder. Vrijdagnacht zijn er al hagel- en sneeuwbuien en dan is er gladheid op de weg bij 0 tot +1. Overdag vallen er sneeuw- en regenbuien bij 1 tot 3 graden. Zaterdag en zondag zijn er lokaal enkele winterse buien, met vooral sneeuw. Soms is er dan ook zon; minima in het weekend rond -2 en maximumtemperatuur rond +2.

Na het weekend is het maandag ook nog koud.