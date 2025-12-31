Vrijwilligers WSS hebben vannacht 15.000 oliebollen gebakken

OUDE PEKELA – Vrijwilligers van korfbalvereniging W.S.S. bakten in ploegen de hele nacht door: circa 15.000 oliebollen gereed.
Bij korfbalvereniging W.S.S. uit Oude Pekela is de jaarlijkse oliebollenactie dit jaar opnieuw een groot succes. In totaal zijn er ongeveer 15.000 oliebollen gebakken. Vandaag, op 31 december, kunnen de bestellingen worden afgehaald.
Vanmorgen om 07.00 uur heeft de fotograaf een kijkje genomen bij de accommodatie van W.S.S., waar vrijwilligers nog volop bezig waren. Om alles op tijd klaar te krijgen, werd er in verschillende ploegen gewerkt, waarbij vrijwilligers elkaar gedurende de nacht aflosten. Zo kon het bakken onafgebroken doorgaan.
Het afhalen van bestellingen en de vrije verkoop vinden vandaag plaats tot 13.00 uur. Er zijn nog oliebollen, kniepertjes en spekkedikken verkrijgbaar. Daarbij geldt wel: op is op, dus wacht niet te lang.
Met deze jaarlijkse actie laat W.S.S. opnieuw zien hoe sterk het verenigingsleven in Oude Pekela is. Dankzij de grote inzet van vrijwilligers kan de club het jaar op een warme en smakelijke manier afsluiten.
Freddy Stötefalk