Wederom bezoekersstijging voor Museum Menkemaborg in 2025

UITHUIZEN – Museum Menkemaborg heeft in 2025 24.629 bezoekers getrokken. Dat zijn er bijna duizend meer dan vorig jaar, toen de borg het jaar met een totaal van 23.642 afsloot. De organisatie is verheugd met dit resultaat, de borg is voor het vijfde jaar op rij in staat het aantal betalende bezoekers te doen stijgen.



Het museum presenteerde in 2025 een tentoonstelling over de dieren op en rond de borg onder de titel Borgbaasjes. In april ontving de borg wederom twee culturele Michelinsterren, het kasteel “is een omweg waard”. De Menkemaborg is de enige bestemming in de provincie Groningen die twee sterren toegekend krijgt.



Nomad Cinema organiseerde in de zomer drie keer een openluchtbioscoop in de lusthof van het kasteel met films geselecteerd binnen het dierenthema. 120 bezoekers genoten eind september van een Jane Austen Evenement in de historische tuin, een initiatief van Inge Zwerver dat in samenwerking met boekhandel Boomker, restaurant ‘t Schathoes en Boerma’s Antiekhoeve werd gerealiseerd. De 250e geboortedag van de Engelse schrijfster werd gevierd met een lezing van en signeersessie met Austenexpert Karin Quint, een high tea en een bezoek aan borg en tuinen.



Het hoogtepunt van het seizoen was de presentatie in de Uithuizense Jacobikerk van het boek Menkemaborg. Kasteel op de klei van historicus Martin Hillenga op 31 oktober, de geboortedag van de laatste borgheer Gerhard Alberda. Het 272 pagina’s tellende publieksboek is het resultaat van drie jaren grondig onderzoek en “plaatst de mens weer in de borg, en de borg in een grotere wereld,” aldus de auteur. De publicatie werd aan de 250 aanwezigen gepresenteerd in een afwisselend programma met Groningse poëzie, sixties popmuziek op het Schnitgerorgel en een borgquiz. Alfred van Hall die het Menkemaborgboek voor het magazine Blad recenseerde, oordeelde: “het is geen “dor geschiedenisboek” maar een aangename tocht door de tijd”.



Het laatste evenement van het jaar was een volgeboekte fotoshoot met huisdier met fotograaf Arjan Verschoor. Zestien honden en een kat werden soms met en vaker zonder baasje op de gevoelige plaat in de stijl van de Groningse dierenschilder Otto Eerelman (1839-1926) vastgelegd.



Directeur Afiena van IJken-van Zanten is uitermate tevreden over de resultaten. “Dagelijks doen wij ons uiterste best om bezoekers van dichtbij en veraf een kwalitatieve ervaring te bieden. Dat dit jaarlijks terug te zien is in stijgende bezoekcijfers, mede door succesvolle samenwerkingen met bovengenoemde partijen, geeft veel voldoening.”



In 2026 staan er wederom interessante projecten op de planning. Zo zal vanaf 1 maart de tentoonstelling Hooggeëerd bezoek, koninklijke visites aan Groningen, te zien zijn. Het Jane Austen Evenement krijgt een vervolg op Tweede Pinksterdag, ook wel bekend als de Dag van het kasteel. In januari en februari is de borg zoals gebruikelijk gesloten voor onderhoudswerkzaamheden.

Bron en foto’s: Afiena van IJken-van Zanten

