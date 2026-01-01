165 durfals deden mee aan de GZVW Nieuwjaarsduik in het Oldambtmeer

BLAUWESTAD – Zwemvereniging en Reddingsbrigade GZVW bedankt de 165 deelnemers en tientallen toeschouwers voor deze opkomst. De 165 nieuwjaarsduikers zijn routiniers en eerstejaarsduikers waarvoor GZVW de Nieuwjaarsduiken organiseert. Uitgeschonken is 45 liter UNOX erwtensoep en 8 liter echte chocomel met of zonder toef slagroom. Velen namen nog een tweede beker heerlijk warme erwtensoep.
Een mooi oplopend 4-5-6 rijtje: het water was 4C, de lucht 5C en de windkracht 6Bft. De deelnemers, waaronder veel kinderen, lieten zich niet weerhouden door regen, temperatuur en wind. Ze namen een frisse duik in het Oldambtmeer om zo een mooi begin van 2026 te maken.
GZVW bedankt de sponsoren en iedereen die meegeholpen en GZVW ondersteunt heeft en wenst iedereen veel goeds in 2026.
Bron: GZVW