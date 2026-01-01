Brand verwoest drie woningen in Nieuwe Pekela, minderjarige jongen aangehouden

NIEUWE PEKELA – Vannacht is brand uitgebroken in een huizenblok aan de Lindenlaan in Nieuwe Pekela.
Het vuur brak rond kwart over twee uit. Er werd opgeschaald naar middelbrand en kort daarna naar grote brand. De brandweerkorpsen van Oude en Nieuwe Pekela, Veendam en Winschoten gingen ter plaatse. Ook werd het droneteam van brandweer Winsum opgeroepen. Er werd een groot watertransport opgezet.
Het betrof een blok van drie aanleunwoningen. Het vuur zat onder het dak. Alle bewoners hebben hun woning met hulp van omstanders en hulpverleners veilig kunnen verlaten. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand. De brandweer heeft een kat uit een van de woningen kunnen redden.
Ook omwonenden van andere woningen moesten tijdelijk hun huis verlaten.
De brandweer wist verdere uitbreiding van de brand te voorkomen, maar deze drie woningen kunnen als verloren worden beschouwd. Voor de bewoners moet vervangende woonruimte worden gezocht.
Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
Getuigen
De politie doet onderzoek naar de branden. Een minderjarige jongen uit de gemeente Pekela is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij deze branden.
Agenten bemerkten de brand tijdens een patrouille en zijn direct tot evacuatie van de woningen overgegaan. Met behulp van een aantal burgers hebben de agenten 6 woningen ontruimd. Een aantal agenten heeft hierbij rook ingeademd en moesten worden nagekeken in een ambulance.
De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over de branden. Heb je iets verdachts gezien in de omgeving van de Lindenlaan tussen 1:30 en 3:00 uur? Heb je beelden van een deurbelcamera of een dashcam waarop mogelijk iets te zien is? Of heb je iemand horen praten over de brand en heb je nog niet met ons gesproken? Neem dan contact met ons op. Dit kan via 0900-8844. Geef je je informatie liever anoniem door? Ga dan naar meldmisdaadanoniem.nl of bel 0800-7000.
Foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie