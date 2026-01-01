Burgemeester Velema geeft startschot voor achtste editie van de Unox Nieuwjaarsduik bij Moekesgat

TER APEL – Vanmiddag om 12.00 uur gaf burgemeester Jaap Velema het startschot voor de achtste editie van de Unox Nieuwjaarsduik op camping Moekesgat in Ter Apel. Ondanks het koude en regenachtige weer in de ochtend, wisten opnieuw veel deelnemers en toeschouwers de weg te vinden naar het evenement.
Maar liefst 175 deelnemers waagden zich aan de sprong in het water, bij een temperatuur van slechts 2 graden Celsius met een gevoelstemperatuur van rond het vriespunt. De heer Weel was met 71 jaar de oudste deelnemer en Norah Zwiers met 6 jaar de jongste. Het aantal toeschouwers was ongeveer het dubbele, waardoor de sfeer uitgelaten en gezellig was.
Dankzij de steun van talrijke sponsoren kon een prachtig bedrag van € 2.075 worden opgehaald. De volledige opbrengst gaat dit jaar naar Atletiekvereniging ChiTA uit Ter Apel. Deze kleinschalige vereniging traint op sportpark Het Heem en richt zich op sportplezier en atletiekbeleving, zowel individueel als in teamverband, voor alle leeftijden. De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Atletiekunie.
Zoals traditiegetrouw ontvingen alle deelnemers een Unox-muts en was er na afloop erwtensoep, Unox-worst en verschillende warme dranken om weer op temperatuur te komen. Onder de toeschouwers bevond zich ook wethouder Giny Luth, die het evenement al jaren een warm hart toedraagt. De Nieuwjaarsduik vond plaats in ijzige omstandigheden, DJ Lars wist er een muzikaal warme sfeer aan te geven.
De organisatie kijkt terug op een geslaagde en sfeervolle editie van de Nieuwjaarsduik, met veel enthousiasme bij jong en oud, en een mooie opbrengst voor het goede doel.
André Dümmer