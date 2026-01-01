Camper door brand verwoest aan de Pijlkruidstraat in Wildervank

WILDERVANK – Donderdagavond heeft er een forse camperbrand gewoed aan de Pijlkruidstraat in Wildervank. Bij aankomst van de brandweer stond de camper volledig in brand.
Het voertuig stond geparkeerd op een stukje braakliggend terrein, tegenover een parkeerplaats. Brandweer Veendam kreeg assistentie van post Gieten met de waterwagen. Door deze inzet werd voldoende bluswater aangevoerd. De toedracht van de brand is niet bekend. De politie doet onderzoek. De camper is volledig uitgebrand.
Bron: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie