Deelnemers nieuwjaarsduik in Nieuwe Pekela trotseren kou, wind en regen

NIEUWE PEKELA – Ondanks koude omstandigheden, regen en een stevige wind is op Nieuwjaarsdag 2026 de traditionele Nieuwjaarsduik in het Heeresmeer in Nieuwe Pekela gehouden. De duik, georganiseerd door Scouting Pekela, zorgde voor een frisse, maar vooral verbindende start van het nieuwe jaar.
Vanaf 13.00 uur konden deelnemers zich inschrijven. Door de lage temperatuur, regen en wind bleef het rond dat tijdstip nog rustig. Rond half twee begon het drukker te worden bij het Heeresmeer en meldden zich steeds meer deelnemers.
Om 14.00 uur hadden zich in totaal 26 deelnemers ingeschreven. De leeftijden liepen uiteen van 6 tot maar liefst 80 jaar, wat het laagdrempelige karakter van de Nieuwjaarsduik onderstreepte.
De omstandigheden waren allesbehalve mild. De watertemperatuur bedroeg slechts 3,8 graden en door de combinatie van regen en een stevige wind voelde het water nog kouder aan.
Het officiële startsein werd gegeven door burgemeester Jaap Kuin, waarna de deelnemers al rennend het ijskoude water van het Heeresmeer in gingen, aangemoedigd door het aanwezige publiek.
Voor en na de duik was er gezorgd voor diverse warme versnaperingen, waaronder snert, broodjes hamburger en rookworst, die gretig aftrek vonden bij deelnemers en bezoekers. Een vuurkorf droeg bij aan de sfeer en bood gelegenheid om even op te warmen. Daarnaast konden bezoekers en deelnemers vertoeven bij een houtkachel in een verwarmde tent, waar men zich goed kon opwarmen en napraten.
Na afloop werd er nog geruime tijd nagepraat. Daarmee bewees de Nieuwjaarsduik in Nieuwe Pekela opnieuw dat het niet alleen draait om het trotseren van koud water, maar vooral om samen het nieuwe jaar beginnen, weer of geen weer.
Freddy Stötefalk