Gemeente Pekela: Het gaat redelijk goed met de bewoners van de door brand getroffen woningen

NIEUWE PEKELA – Tijdens de nieuwjaarsnacht is brand uitgebroken in drie woningen aan de Lindenlaan in Nieuwe Pekela. Er zijn vervolgens in totaal zeven woningen ontruimd. De politie constateerde de brand rond 02.15 uur, waarna de nabij aanwezige brandweer uit Nieuwe Pekela ter plaatse kwam om het vuur te bestrijden. Rond 03.30 uur was de brand onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen en het gaat naar omstandigheden goed met de betrokken bewoners.
De getroffen woningen werden grotendeels bewoond door senioren. Zij zijn opgevangen door familie en kennissen. Eén van de huishoudens is tijdelijk ondergebracht bij woonzorglocatie Oosterlengte. Tijdens de nacht hebben de politie en omwonenden, waaronder ook jongeren, geholpen bij de evacuatie van de bewoners.
Burgemeester Jaap Kuin spreekt zijn waardering uit: ‘We willen de politie, brandweer en omwonenden bedanken voor de inzet voor het in veiligheid brengen van de bewoners. Daarnaast spreken we onze dank uit aan Oosterlengte voor het bieden van tijdelijke opvang.’ De gemeente Pekela werkt nauw samen met woningcorporatie Acantus voor het vinden van passende tijdelijke huisvesting voor de bewoners.
De politie doet onderzoek naar de brand. Een minderjarige jongen uit de gemeente is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand. ‘We komen graag in contact met de mensen die iets verdachts hebben gezien,’ aldus burgemeester Jaap Kuin. ‘Heeft u iets opgemerkt? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.’ Anoniem melden kan via meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800-7000.
Bron: Gemeente Pekela