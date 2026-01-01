Glazen diamant van rotonde in Onstwedde is in Elsloo

ELSLOO-VESUVIUSDORP, ONSTWEDDE – De gigantische glazen diamant, die in de nacht van 13 op 14 december van de rotonde in Onstwedde is weggehaald, doemde vannacht op in Elsloo (Friesland). Achter deze ludiek daad van het “even lenen” zit de Oudejaarsclub Vesuvius Elsloo, die tijdens de enige openbare zitting van het jaar, op de vroege nieuwjaarsmorgen in zaal ’t Anker voor een toegestroomd publiek het kunstwerk toonde.

De diamant sluit precies aan bij het thema, het zestig jarige bestaan van de Vesuviusclub in 2025 (3 januari 1965). Ook staat de diamant symbool voor trouw en onoverwinnelijkheid. Door de jaren heen bestaat de club al generaties lang uit trouwe leden, die hetzelfde doel nastreven: het verbeteren van het leefklimaat in Elsloo.

De Vesuviusclub is ook al jaren onoverwinnelijk door alle hulp van de vrijwilligers en dorpsgenoten die bij tal van evenementen en activiteiten in het actieve dorp de handen uit de mouwen steken. Al deze mensen dragen bij aan het halen van dit 60-jarig jubileum van de Veuvusclub.

In Onstwedde moeten de directe bewoners en passanten het natuurlijk al gezien hebben, dat het kunstwerk, de iconische diamant van kunstenaar Theo van Grebben, op de rotonde was weggehaald. Alleen een kale metalen ring achterbleef met daarop een boodschap.

Op de metalen ondersteuning hadden de clubleden een bordje bevestigd met de tekst “De diamant is op een andere plek, met nieuwjaar is hij weer op z’n stek”.

VESUVIUSBERG altijd op uitbarsten

De Vesuviusberg van de oudejaarsvereniging Vesuvius staat sinds de oprichting van de club op 3 januari 1965 als het ware altijd op uitbarsten. Altijd in de nacht van oud op nieuw krijgt het dorp Elsloo tijdens de enige openbare zitting van de club in het centrum van het dorp de lava, in de vorm van het uitdelen van presentjes voor de in het dorp zetelende verenigingen of instanties, over zich heen gestrooid. Maar veelal ook houdt de vulkanische activiteit daar niet bij op.



Tijdens de erupties worden ook de “geleende spullen” ten tonele gevoerd. Het tonen van de ludieke buit, met een achtergrond gedachte die betrekking op het dorp moet hebben, door het illustere gezelschap wordt door de samengestroomde dorpsbevolking als een hoogtepunt ervaren.



Actief op andere fronten Al jaren organiseert de oudejaarsclub bovendien in samenwerking met een aantal plaatselijke commissies ook het tweejaarlijkse Vesuvius-Tentfeest en weet men jaarlijks met een takkenaktie het paasvuurfeest in goede banen te leiden. Tevens beheert men op verzoek van De Fryske Mole bij het natuurgebied De Stobbepoel de karakteristieke Tjasker-poldermolen. Ook organiseert men om de twee jaar een solexrace in het centrum van het dorp, bezoekt met de 70-plussers, zet men elk jaar een grote- en verlichtte kerstboom in het centrum op en is de club betrokken bij tal van hand en span diensten of andere activiteiten in het dorp.



Stunten van “even lenen” Elk jaar bedenken de leden van Vesuvius een stunt waarmee ze het nieuwe jaar ingaan. Daar waren ook stunts bij uit het Belgische Deinze en Billund in Denemarken. Roemruchte stunts in het verleden waren o.a. “de middenstip”uit het Heerenveen-stadion, werd in 2002 het bronzen beeld van Rinus Michels uit de tuin van de KNVB in Zeist gehaald en mee naar Friesland genomen. Zelfs het evenbeeld beeld van de Russische leider Michail Gorbatsjov stond in het wassenbeeldenmuseum Madam Tussauds niet veilig in 1992. Maar ook uit Limburgse- en Brabantse land en de Betuwe werden door de V-leden bezocht. Zo verscheen in 2008 in het holst van de nacht op nieuwjaarsdag in Elsloo het beeld Jip en Janneke dat de Vesuviusclub van de Waalklade in Zaltbommel haalde en in 2020 werden de grote letters van het beeld “TOT HIER” van de Waalkade bij Rijswijk meegenomen en later teruggebracht.



Uit recentere jaren:

2021/22: Een mega-bouwbord met de tekst ‘Hier komt onze slimme huizenfabriek’ uit Almelo. 2022/23: Alle 13 grensborden van rijkswegen in Nederland 2023/24: Uithangbord van Stadsbierhuys De Waag in Doesburg 2024/25: Manshoog bronzen beeld André van Duin uit Amsterdam

In de oudejaarsnacht van 2020/21 ging de leden van Vesuvisuclub in verband met de Coronacrisis

met een champagnekar door het dorp om samen met de dorpsbevolking het nieuwe jaar in te luiden.

Bron en foto’s: Hendrik Betten en Hilvert Huizing