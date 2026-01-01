Jaarwisseling in Stadskanaal verlopen zonder grootschalige incidenten

STADSKANAAL – Hoewel de politie en de brandweer in actie moesten komen tijdens de jaarwisseling
gemeente Stadskanaal, hebben zich geen grootschalige incidenten voorgedaan. De hulpdiensten waren zichtbaar aanwezig en hebben verdere escalaties voorkomen. Burgemeester Klaas Sloots spreekt van een beheersbare nacht waarin de sfeer in de dorpen en wijken overwegend goed was.
Inzet hulpdiensten
De nacht verliep niet geheel zonder incidenten. De brandweer is in totaal tien keer ingezet, met name voor afval- en containerbranden, onder andere aan de Koninginnelaan, Belgiëlaan en Hollandselaan. Ook werd de brandweer ingezet voor een autobrand aan de Handelsstraat. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat het voertuig zwaar beschadigd raakte. Bij de branden zijn geen slachtoffers gevallen.
De politie heeft gedurende de nacht reguliere en een vijftal stevigere meldingen ontvangen, waaronder een meldingen over een steekincident op de Julianastraat. De politie heeft zelf gecommuniceerd over het steekincident.
Opruimen afval en voorkomen open vuren
De gemeente heeft op oudejaarsdag op circa 65 locaties afval geruimd om mogelijke open vuren
te voorkomen. Dit aantal past binnen het gebruikelijke beeld van eerdere jaren.
‘Samen de schouders eronder’
Ondanks deze incidenten overheerst bij de gemeente het beeld van een gezellige jaarwisseling. “Het is fijn om te zien dat veruit de meeste inwoners er samen een mooi feest van hebben gemaakt. Natuurlijk is elk incident er één te veel en is de schade vervelend, maar in het totaalbeeld hebben we een beheerste nacht achter de rug zonder agressie tegen hulpverleners. Dat is mede te danken aan de goede samenwerking tussen hulpdiensten, ambtenaren en andere betrokkenen. Ik ben trots op hun inzet voor een veilige jaarwisseling en wil iedereen daar hartelijk voor bedanken.”, aldus burgemeester Klaas Sloots.
Schadebeeld
De gemeente brengt de komende dagen de schade aan de openbare ruimte, zoals verkeersborden en prullenbakken, verder in kaart. Inwoners die vernielingen hebben gezien of schade willen melden, kunnen dit doen via de gemeentelijke kanalen.
Bron: Gemeente Stadskanaal