Jilje Scheeringa uit Finsterwolde en Janick Lanting uit Bad Nieuweschans 1e prijs damtoernooi in Dedemsvaart

FINSTERWOLDE, BAD NIEUWESCHANS – Als oudejaars damtoernooi mag de Damclub Dedemsvaart (DDD) zich de laatste decennia verheugen in een grote belangstelling. Van “heinde en verre” kwamen maar liefst 144 liefhebbers naar MFC “De Baron” in Dedemsvaart, dat dinsdag 30 december wederom het decor vormde voor de 36e editie van het “Vrieling Adviesgroep damtoernooi”. Dit was daarmee één van de grootste ééndaags toernooien in Nederland. De plaatselijke damclub, onder aanvoering van Jan Siegers, Gert Brink en Lauran Hazen, had de 144 spelers ondergebracht in ereklasse, hoofdklasse, eerste klasse, 2e klasse en huisdamklasse. Daarnaast was nog een jeugdgroep van 14 spelers actief. De senioren werkten in groepjes van 4 een zogenaamd rondtoernooi af, waarbij als basis iedereen was ingedeeld in een groep van gelijke speelsterkte. Als speeltempo gold een bedenktijd van 1 uur per speler/partij. Toernooiwinnaar en kampioen van de 1e groep in de ereklasse werd MI Matheo Boxem uit Emmeloord, met als goede tweede MF Sytze Spijker uit Hoogeveen.
Oost-Groninger spelers actief
De Oost-Groninger spelers Jijle Scheeringa uit Finsterwolde en Janick Lanting uit Bad Nieuweschans kwamen in Dedemsvaart goed voor de dag met beide een 1e prijs in hun groep. Jilje Scheeringa zat samen met Anna Bakker uit Hoogeveen, Aart Hanekamp uit Dronten en Marcel Brouwer uit Ommen in groep 6 van de 2e klasse. Jijle bleef ongeslagen en won tegen Marcel Brouwer. Tegen Anna Bakker en Aart Hanekamp kwam Jilje remise overeen. Hierdoor kwamen Aart en Jijle beide met 4 punten ex aequo op de eerste plaats, waardoor een barrage nodig was. Jijle kwam in deze barragepartij tot winst tegen Aart, hetgeen een keurige 1e prijs opleverde en Aart dus tweede. Het speeltempo in de barrage was overigens “Fischer 5 + 5”. Janick Lanting uit Bad Nieuweschans zat met Gerrit Terpstra uit Bakkeveen, Gerard Bruins uit Hoogeveen en Harrie Vos uit Velswijk (Gld) in de 7e groep van de hoofdklasse. Janick kwam remise overeen met Harrie Vos en won tegen Gerrit Terpstra en Gerard Bruins, hetgeen met 5 punten de eerste prijs opleverde, tweede werd Harrie Vos. De eerste prijs bestond uit een kratje “streekproducten”.
Damboekshop
Andrew Tjon A Ong uit Maarssen behoort met zijn “damboekshop” de laatste jaren zeker tot de entourage van het damtoernooi in Dedemsvaart. Andrew heeft namelijk een ruim aanbod op het gebied van de damsport van notatiebiljetten tot het allernieuwste “demonstratiebord”. Daarnaast had Andrew een keur aan dam-studieboeken van beginner tot topspeler in zijn bagage.
Woudsend
Zaterdag 3 januari 2026 staat een identiek damtoernooi op de damkalender van de KNDB in het Friese Woudsend.
Bron: Geert Lubberink
Foto’s: Jilje Scheeringa en Janick Lanting