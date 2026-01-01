DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Rond negen uur gisteravond is aan de Dieler Straße een 30 jarige man met zijn auto tegen een boom gereden. Hij bleef daarbij ongedeerd. De man had gedronken. een blaastest wees 1.6 promille aan. Hij werd meegenomen voor bloedonderzoek en zijn rijbewijs is in beslag genomen. De auto moest worden afgesleept.
Bunde
Aan de Am Mölenland is vannacht een kledingcontainer opgebrand. De brandweer heeft het vuur gedoofd door de container vol met water te laten lopen.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland