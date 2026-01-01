Oliebollen Drive-Thru Muziekvereniging Voorwaarts Veendam groot succes

VEENDAM – Op oudejaarsdag organiseerde Muziekvereniging Voorwaarts Veendam voor de 12e keer alweer haar gezellige Oliebollen Drive-Thru. En met succes, want de verkoop is wederom meer dan vorig jaar, aldus Robert van Dijk namens de Muziekvereniging. Samen met Bakkerij Geertsema uit Muntendam zorgden ze voor de heerlijke oudjaarslekkernijen zoals o.a. oliebollen, appelbeignets, en appelflappen.
Via de Drive-Thru aan de Schippersstraat in Veendam bezorgden ze de bestelling direct in de auto makkelijk en snel. Maar ook op de fiets werden de lekkernijen afgehaald.
De opbrengst die in de clubkas vloeit, zal worden besteed aan de aanschaf van een nieuw Cv-systeem die aan vervanging toe is.
Bron en foto’s: Peter Panneman