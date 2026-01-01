Opvang geregeld voor bewoners brand Lindenlaan

NIEUWE PEKELA – In de nacht van 1 januari is brand uitgebroken in drie woningen aan de Lindenlaan in Nieuwe Pekela. Er zijn vervolgens in totaal zeven woningen ontruimd. De bewoners van de vier naastgelegen huizen van de brand kunnen terug naar huis.
De drie woningen die vlam hebben gevat, zijn beschadigd aan het dak en de bovenste verdieping. De gemeente Pekela heeft nauw samengewerkt met woningcorporatie Acantus voor het vinden van huisvesting voor de bewoners. Twee huishoudens worden opgevangen door familie, één huishouden is tijdelijk ondergebracht bij woonzorglocatie Oosterlengte.
Tijdens de nacht hebben de politie en omwonenden, waaronder ook jongeren, geholpen bij de evacuatie van de bewoners. En ook voor het opvangen van huisdieren. Yvonne van Cooten, manager wonen van Acantus, is dankbaar: ‘De hulpdiensten en omwonenden hebben alles op alles gezet om bewoners in veiligheid te brengen.’ Daar is burgemeester Jaap Kuin het mee eens: ‘Samen kunnen we heel veel bereiken.’
Acantus en de gemeente Pekela hebben hekken om de getroffen huizen geplaatst. Ook komt er cameratoezicht om onbevoegde toegang te voorkomen.
De politie doet onderzoek naar de brand. Een minderjarige jongen uit de gemeente is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Heeft u iets verdachts gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800-7000.
Bron: Gemeente Pekela